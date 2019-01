Ernest Bloch : Prière pour clarinette et accordéon, par Paul Meyer et Elodie Soulard

Prière profondément inspirée par son identité juive, son compositeur Ernest Bloch se définit lui-même comme «un fossile absolument perdu en cette époque à laquelle [il] n’appartient pas».

Premier mouvement de La Vie Juive (From Jewish Life), la Prière de Bloch puise directement dans la liturgie du premier monothéisme. Cette mélodie lancinante au thème éminemment triste annonce tout le désespoir d’un peuple condamné aux souffrances de l’Histoire. Né à Genève en 1880, le chef d’orchestre et pédagogue Ernest Bloch compose cette Prière en 1924, l’année de sa naturalisation américaine. Figure singulière de la musique néo-classique du XXème siècle, l’ashkénaze Bloch semble porter à la fois le poids des siècles de pogroms, et l’impuissance face à l’imminence de la solution finale.