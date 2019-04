Sibelius | Souvenir, Mazurka et Rondino - par Diana Tishchenko et Joachim Carr

Durée : 7 minutes

Sibelius | Souvenir (op. 79), Mazurka (op. 81) et Rondino (op. 81) pour violon et piano par Diana Tishchenko et Joachim Carr. Extrait de l'émission "Génération Jeunes interprètes" enregistrée le 1er octobre 2016 au studio 106 de la Maison de la Radio.

à lire aussi article 7 petites choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Jean Sibelius