Sébastien Gaxie : "Je suis un homme ridicule" sous la direction de Pierre Roullier

L'ensemble de musique contemporaine 2E2M dirigé par Pierre Roullier interprète l'opéra "Je suis une homme ridicule" de Sébastien Gaxie aux côtés de l'ensemble vocal Musicatreize. Avec le comédien Lionel González et le baryton Lionel Peintre. Mise en scène de Volodia Serre. Enregistré le 21 février 2017 au Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.

Je suis un homme ridicule naît des aspirations communes du compositeur Sébastien Gaxie, du metteur en scène Volodia Serre et de Pierre Roullier, directeur artistique de l’ensemble 2e2m.

Le spectacle reprend l’une des dernières nouvelles de Fiodor Dostoïevski intitulée Le Rêve d’un homme ridicule et publiée en 1877. Elle raconte l’histoire d’un homme qui, devenu indifférent à la vie, se décide à en finir. Mais sa route croise le chemin d’une petite fille qui implore son aide, lui demandant de secourir sa mère mourante. Le héros la repousse. Rongé par la culpabilité, il rentre chez lui et s’endort. Ses rêves le portent sur une planète où l’humanité est encore préservée du péché. En y introduisant son savoir, il la corrompt et détruit son harmonie. De retour à la réalité, il se met à prêcher pour tenter de retrouver cet âge d’or disparu.

L’opéra part justement de la fin de l’histoire. L’homme s’adresse au spectateur, reconstituant et partageant avec lui l’expérience qui l’a métamorphosé.