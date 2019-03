Gazi Giray Han II : Isfahan rûy-i nevâ saz avec Amel Brahim-Djelloul

L’édition 2017 du festival de Sablé a choisi d’axer sa programmation sur la fascination de l’Occident pour la musique orientale et notamment la musique ottomane au milieu du XVIIe siècle.

Isfahan rûy-i nevâ saz par Gazi Giray Han II est une oeuvre du répertoire ottoman ici au service d'un mariage des styles, souvenir d'une rencontre entre deux mondes qui s'attirent. Deux groupes de musiciens sont présents, L’Achéron et l’Ensemble Sultan Veled, l’un représentant la Couronne royale et l’autre l’empire turque. L'Achéron comporte notamment plusieurs joueurs de viole de gambe tandis que l'Ensemble Sultan Veled contribue depuis plusieurs années à la promotion de la culture musicale issue de la tradition soufie. Enfin, la soprano Amel Brahim-Djelloul fait office de trait d’union en chantant en anglais et en turc. Si les œuvres sont jouées dans leur propre style, un véritable dialogue finit par s'installer.