Isaac Albeniz : Will you be mine ?

Durée : 2 minutes

Adriana Gonzalez (soprano), Iñaki Encina (piano) interprètent "Will you be mine ?" extrait des Songs de Isaac Albeniz. Une émission enregistrée le 4 décembre 2021 au Théâtre de l'Alliance Française à Paris et présentée par Clément Rochefort.

