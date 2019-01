Gouvy : Impromptu pour violoncelle et quatuor à cordes en Ré majeur joué par les Pléïades et Dumont

Une composition romantique destinée aux violoncellistes virtuoses.

Non daté et resté à l’état de manuscrit, l’Impromptu pour violoncelle et quatuor à cordes en ré majeur est une oeuvre du compositeur français Théodore Gouvy (1819-1898). Cette composition libre, romantique à souhait, est écrite, non pas pour un piano seul, mais pour un effectif assez inhabituel, doté de cordes singulières. Violoncelle et quatuor se partagent la partition tout du long de cette superbe pièce.