Debussy : Images pour orchestre sous la direction d’Emmanuel Krivine

Emmanuel Krivine dirige l’Orchestre National de France dans les Images pour orchestre de Claude Debussy. Concert enregistré le 24 mars 2018 à l’Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Pour cette troisième série des Images,Claude Debussy abandonne le piano et s'aventure du côté du genre symphonique. L'écriture du triptyque débute en 1905 et s’achève en 1912. Si Gigues s’inspire d’airs écossais, Rondes de printemps puise pour sa part du côté de chansons populaires comme « Nous n’irons plus au bois » et « Do, do, l’enfant do ».

L’œuvre doit surtout son succès à la deuxième image, Ibéria. Sa musique se nourrit d’un folklore imaginé, et c'est une réussite ! Elle évoque les parfums d’Espagne avec une authenticité saisissante, alors que Debussy n’y a jamais séjourné. Même le compositeur espagnol Manuel de Falla se prend au jeu, retrouvant l'« enivrante magie des nuits andalouses ».

A l’époque, Debussy est gravement malade. Épuisé, il peut néanmoins compter sur son ami André Caplet qui l’aide à apporter les ultimes corrections aux Images. L’œuvre est créée en intégralité sous la direction de Debussy le 26 janvier 1913 aux Concerts Colonne à Paris.