Monteverdi : Il Ritorno d'Ulisse in patria sous la direction d'Emmanuelle Haïm

Emmanuelle Haïm dirige le Concert d'Astrée dans Il Ritorno d'Ulisse in patria (Le Retour d'Ulysse dans sa patrie) de Claudio Monteverdi, avec notamment Rolando Villazón et Magdalena Kožená dans une mise en scène signée Marianne Clément. Enregistré en direct du Théâtre des Champs Elysées le 9 mars 2017.

Créé à Venise en février 1641, Il ritorno d’Ulisse in patria (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie) se situe entre l’Orfeo (Orphée, 1607) et L’incoronazione di Poppea (Le Couronnement de Poppée, 1642), les trois grands opéras de Claudio Monteverdi. L’œuvre, composée d’un prologue et de trois actes, s’appuie sur la dernière partie de l’Odyssée d’Homère. Elle met en scène le destin des hommes, sans cesse gouverné par les dieux. Pénélope attend le retour de son époux Ulysse qui, malgré bien des péripéties, parvient à rentrer chez lui grâce à l’aide de la déesse Minerve.