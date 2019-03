Baptiste Trotignon : Hiatus et turbulences par l'Orchestre phiharmonique de Radio France dirigé par Marzena Diakun

Marzena Diakun dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans Hiatus et turbulences de Baptiste Trotignon. Enregistré le 15 mars 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Partition écrite pour orchestre, Hiatus et turbulences est ici jouée pour la première fois. Si Baptiste Trotignon est surtout connu pour son expérience de pianiste et de jazzman, cette fois-ci, l’œuvre ne relève pas du jazz. Énergique, elle témoigne d’un vrai souci du rythme, comme en témoigne l’alternance des chiffrages de 6/8 et de 3/4, comme l’explique Baptiste Trotignon aux Editions Durand-Salabert-Eschig.