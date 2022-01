Harold Arlen / Yip Harburg : Le magicien d'Oz "Over the rainbow"

Extrait de la grande émission “42e rue fait son show” du 13 décembre 2021, en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et présentée par Laurent Valière.

Izïa (voix), le Grand Orchestre de 42e rue et les musiciens de l'Orchestre national de France, sous la direction de Patrice Peyriéras, interprètent "Over the rainbow" de la comédie musicale "Le magicien d'Oz" (Musique : Harold Arlen - Paroles : Yip Harburg).