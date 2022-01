Guillaume de Machaut : Motet n°9 "Fera pessima / O livoris feritas / Fons totius"

Le Miroir de Musique interprète le Motet n°9 "Fera pessima / O livoris feritas / Fons totius" de Guillaume de Machaut. Extrait du concert consacré à l'Ars Nova français donné le 10 octobre 2020 à Royaumont.

Fons totius superbie / Source de toute arrogance

Source de toute arrogance,

Lucifer, et de toute fourberie,

Toi qui, paré D’un aspect sompteux,

Etais placé au sommet,

Elevé au dessus des trônes,

Antique dragon féroce,

Tu as osé prétendre Etablir ton siège en Aquilon

Et rivaliser

Dans tes œuvres

Avec le Très-Haut.

Mais sans délai

À ton orgueil si violent

S’est opposé

Le Juge suprême.

Il t’enlève ta prééminence :

Aussitôt tu t’es vu, par ton péché,

Précipité des sommets

Dans l’abîme.

Désormais tu règnes au plus profond des enfers ;

Dans les antres et les cavernes

Tu gis parmi les châtiments

Et les souffrances éternelles.

La ruse et la fraude

Sont dans tes actes,

Et tu t’efforces de contrarier les bons

Par tous les moyens ;

Tu prospères car le crime impie

A retenu Adam dans les supplices

Des prisons du Styx.

Mais Marie,

Vierge pleine de grâce,

Par son enfantement

L’a libéré

De ces malheurs.

Je le prie qu’elle augmente

Les peines et les supplices des méchants

Et qu’elle nous mène, nous ses créatures,

À la félicité.