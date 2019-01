Maurice Ravel : Gaspard de la nuit pour piano, par Bertrand Chamayou

Un triptyque pour piano de Ravel. Composé en 1908, l’œuvre en trois mouvements s’inspire d’un recueil de poèmes d’Aloysius Bertrand.

Le Gaspard de la nuit représente la forme la plus expressive du répertoire pour piano du compositeur français. Explicitement sous-titrée Trois poèmes d’après Aloysius Bertrand, cette œuvre particulièrement technique et complexe met en musique les textes du poète. Ravel articule sa pièce autour de trois poèmes éponymes : Ondine en do dièse mineur, Le Gibet en mi bémol mineur et Scarbo en sol dièse mineur.