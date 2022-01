Gabriela Mistral / Gil Aniorte : Ronda De Colores

Durée : 3 minutes

Les Dames de la Joliette : Kalliroi Rouzeou (piano, voix), Maura Guerrera (voix et tambourin sicilien), Sylvie Paz (voix et bendir), Nadia Tighidet (voix et derbouka), Annie Maltinti (voix et pandeiro brésilien) interprètent " Ronda De Colores" de Gabriela Mistral et Gil Aniorte.

Extrait du concert Ocora, Couleurs du Monde donné le 8 novembre 2021 au Carreau du Temple à Paris. en savoir plus AUDIO 1h émission Ocora Couleurs du monde La musique populaire italienne, avec Giovanna Marini