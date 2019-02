Luciano Berio : Folk Songs 2 – avec Nora Fischer

Un cycle d’harmonie composée en 1964 sur la base de textes traditionnels et de chansons du folklore.

Dédié à Cathy Berberian, chanteuse américaine d’origine arménienne et épouse de Luciano Berio, les Folk Songs sont créés par celle-ci et le Julliard Ensemble en 1964, sous la direction du compositeur italien. La seconde partie du cycle Folk Songs comprend cinq pièces : Malurous qu’o uno fenno et Lo Fiolaire sont extraits du folklore auvergnat, A la femminisca provient de Sicile, Motettu de tristura de Sardaigne et Azerbaidjan Love Song d’Azerbaïdjan. En plus d’une soliste mezzo-soprano, l’effectif requis par Berio se compose de flûte, de clarinette, de deux percussions, de guitare, d’alto et de violoncelle.