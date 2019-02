Luciano Berio : Folk Songs 1 – avec Nora Fischer

Un cycle d’harmonie composée en 1964 sur la base de textes traditionnels et de chansons du folklore.

Dédié à Cathy Berberian, chanteuse américaine d’origine arménienne et épouse de Luciano Berio, les Folk Songs sont créés par cette voix légendaire et le Julliard Ensemble en 1964, sous la direction du compositeur italien. La première partie de ce cycle Folk Songs comprend quatre pièces : Black is the color et I wonder as I wander proviennent des Etats-Unis, Loosin yelav du folklore arménien et Rossignolet du bois de la France. En plus d’une soliste mezzo-soprano, l’effectif requis par Berio se compose de deux percussions, de guitare, d’alto, de violoncelle, de flûte et de clarinette.