Fauré : Suite "Dolly" op. 56

L'Orchestre national de France joue, sous la direction de son directeur musical Cristian Macelaru, la Suite "Dolly" composée par Gabriel Fauré. Extrait du concert donné le 26 novembre 2021 à la Philharmonie de Paris.

Composition

Berceuse Mi-a-ou Le jardin de Dolly Kitty Valse Tendresse Le pas Espagnol

La Suite « Dolly » fut d’abord écrite par Fauré en l’honneur d’une petite fille prénommée Hélène, que sa mère, Emma Bardac, future seconde épouse de Debussy, surnommait affectueusement Dolly. Elle prend place, écrit Harry Halbreich, « aux côtés des Scènes d’enfants de Schumann et du Children’s Corner de Debussy, parmi les musiques les plus ravissantes jamais inspirées par l’enfance ». Les titres des pièces indiquent combien cette suite fait allusion à des situations ou à des personnages familiers : la Berceuse avait été écrite trente ans plus tôt pour une petite Suzanne, dont le père était préfet et ami de Fauré ; Kitty (en réalité Ketty) était le nom du chien des Bardac ; « Le jardin de Dolly » est une « promenade au jardin du Tendre », selon Jean-Michel Nectoux, qui voit dans « Le pas espagnol », l’utime page du recueil, « un éblouissant hommage à España de l’ami Chabrier »; quant à « Mi-a-ou », il ne s’agit pas d’une allusion à un chat mais à « Monsieur Raoul », frère de Dolly (qu’elle appelait « Aoul »).

C’est Henri Rabaud (1873-1949) qui en assura l’orchestration en 1905, époque à laquelle Massenet commençait à trop souffrir de surdité pour démêler les timbres : « Ce que j’entends le moins péniblement, c’est la voix chantée. Mais l’ensemble instrumental, c’est le chaos et la douleur », écrira-t-il quelques années plus tard. Condisciple de Proust au lycée Condorcet, Rabaud avait été notamment l’élève de Massenet au Conservatoire de Paris avant d’obtenir le Premier Grand Prix de Rome en 1894. Ironie de l’histoire, il succédera en 1920 à Fauré au poste de directeur du Conservatoire. Il signa pour Dolly une orchestration fort délicate, dans laquelle Ravel devine « un tact et une souplesse des plus ingénieux ». La présence des trombones ne doit pas surprendre, car Rabaud les utilise dans leur couleur et leur nuance les plus douces (à la fin de « Tendresse » par exemple). On ne s’étonnera pas que le tambour de basque, dans « Le pas espagnol », contribue à la couleur locale de la musique.

On précisera que la suite Dolly fit l’objet d’une version dansée qui fut créée en 1913 au Théâtre des arts, sur un livret de Louis Laloy et avec une chorégraphie de Léo Staats.