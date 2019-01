François Borne : Fantaisie brillante sur Carmen de Bizet, par Elodie Soulard et Emmanuel Pahud

Un des piliers du répertoire pour flûte : composée au début du XXème siècle, la Fantaisie brillante sur Carmen de Bizet pour flûte et piano contribue à la modernisation de cet instrument.

La Fantaisie Brillante de François Borne joue avec le Carmen de Georges Bizet. Plutôt qu’une reprise du célèbre opéra-comique, il s’agit de variations sur des thèmes et des mélodies facilement reconnaissables. Originale, l’adaptation à la flûte du motif du destin de Carmen sert les desseins de Borne, flûte principale du Grand Théâtre de Bordeaux et professeur au conservatoire de Toulouse. Lorsqu’il compose sa Fantaisie Brillante sur Carmen de Bizet en 1900, il souhaite moderniser son instrument. Plaisantes et enjouées, les mélodies de sa Fantaisie Brillante fonctionnent : pari réussi pour François Borne.