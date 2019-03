Francesco Cavalli : Erismena dirigé par Leonardo García Alarcón

Leonardo García Alarcón dirige le Cappella Mediterranea dans Erismena de Leonardo García Alarcón, dans une mise en scène de Jean Bellorini. Avec Francesca Aspromonte, Jakub Józef Orliński, Carlo Vistoli, Lea Desandre... Enregistré le 12 juillet 2017 au Théâtre du Jeu de Paume dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence.

Dans Erismena de Francesco Cavalli, travestissements, révélations et retournements de situations sont de mise ! Constitué d’un prologue et de trois actes, l'opéra raconte les aventures d’Erismena qui, déguisée en soldat, va tout mettre en œuvre pour retrouver Idraspe, l’homme qu’elle aime et qui l’a abandonnée.

Erismena est créé fin décembre 1655 au Théâtre San Apollinare à Venise. C’est un tel succès que l’œuvre est régulièrement reprise pendant les vingt années qui suivent, et ce au-delà des frontières italiennes. Erismena serait même le premier opéra joué en Angleterre.

« Ce type de livret est une nouveauté absolue dans l’histoire de l’opéra. On est en train d’inventer un récit non pas basé sur la mythologie ou l’Histoire, mais totalement inventé », souligne Leonardo García Alarcón, directeur musical, dans une interview accordée à Jérémie Leroy-Ringuet en avril 2017.