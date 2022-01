Eric Tanguy : In Between

Durée : 3 minutes

Benedict Kloeckner (violoncelle) interprète "In Between" de Eric Tanguy. Une émission enregistrée le 8 janvier 2022 au Théâtre de l'Alliance Française à Paris et présentée par Clément Rochefort.

