Vieuxtemps : Élégie pour alto et piano, op. 30 par les Pléïades et Dumont

La première oeuvre pour alto du violoniste virtuose Henri Vieuxtemps.

Publiée en 1854, l’Élégie pour alto et piano est l’oeuvre du violoniste virtuose Henri Vieuxtemps (1820-1881). Sillonnant l’Europe pour partager son talent, il en vient à devenir le violoniste du tsar Nicolas Ier lors d’un long séjour de six ans en Russie. Il en profite alors pour composer cette pièce touchante. Un sentiment qui se renforce lorsque l’on sait que qu’elle fut sa première composition pour alto. Un thème expressif et lyrique, adapté aux sonorités de l’instrument, qui se poursuit par un épisode plus gracieux pour s’achever sur une brillante coda où violoncelle et piano suivent à la perfection l’écriture minutieuse d’Henri Vieuxtemps.