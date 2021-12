Dukas : L'Apprenti sorcier

George Benjamin dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France dans l'Apprenti sorcier de Paul Dukas. Extrait du concert donné le 10 décembre à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

S’inspirant d’un extrait des Amis du mensonge ou L’Incrédule de Lucien de Samosate, écrivain syrien de langue grecque (IIe siècle), Goethe rédige en 1797 la ballade populaire Der Zauberlehrling. Un siècle plus tard exactement, cette « petite scène » peignant l’imitation maladroite des grands secrets de l’art, selon Madame de Staël, donne naissance à l’œuvre la plus célèbre de Dukas, qui porte en exergue la traduction du poème par Henry Blaze de Bury.

De Saint-Saëns à Debussy, c’est en France l’âge d’or du poème symphonique. Grand lecteur, Dukas n’y échappe pas dans cette partition de relative jeunesse, non sans avoir écrit sur le genre. Dans ses articles, il s’élève contre ce qui éloigne le musicien du poète, tout autant que contre la subordination des sons au récit. Si une idée littéraire, ou un détail pittoresque, suscite l’invention du compositeur, la forme qu’il lui donne illustre, mais ne décrit pas. « Il [me] semble nécessaire avant tout que le sujet choisi n’entrave point le sujet musical », écrit Dukas, l’année de création de L’Apprenti sorcier – une critique de son contemporain Richard Strauss.

En l’absence de son vieux maître, un apprenti sorcier entend commander aux Esprits et charge un balai de ses corvées ménagères. « Que pour l’œuvre l’eau bouillonne et ruisselle et s’épanche en bain à large seau ! » Mais le postulant a oublié la formule pour mettre un terme au sortilège. Une effroyable inondation menace quand le balai, qu’il fend d’un coup de hache, se dédouble : « Les Esprits que j’ai évoqués, je ne peux plus m’en débarrasser. » La maison, sur le point d’être engloutie sous les eaux, ne sera sauvée que par l’intervention du maître.

Après une introduction mystérieuse, L’Apprenti sorcier repose sur quatre thèmes : celui des sortilèges ; celui du balai ; celui de l’apprenti, que Dukas qualifiait de « sémillant d’allure et d’une verve primesautière », dénotant l’insouciance du novice ; celui, enfin, de l’évocation, sorte d’appel péremptoire, associé à l’idée de maîtrise, et qui rétablira le calme initial. D’apparence libre, mais rigoureusement construite, et à l’orchestration admirable – valeurs esthétiques que George Benjamin partage avec Dukas, maître de son maître, Olivier Messiaen –, l’œuvre apparaît, après Franz Liszt, comme le jeu de ces thèmes, source de l’expression et de la structure.

Le balai, obsessionnel, y domine de son rythme et de ses accents les autres thèmes, comme impuissants à le faire taire. Et, non sans un subtil trait d’esprit, à la brisure dudit balai, le thème se dédouble et se fait plus entêtant encore. À Bruxelles, où il se trouve pour la création de l’opéra Fervaal de Vincent d’Indy, Dukas joue L’Apprenti sorcier à Ernest Chausson, conquis – sa musique séduira bientôt Debussy et Mahler, qui la dirigera à New York en 1909 ; il la soustitre « scherzo symphonique ». De fait, l’esprit vivace du scherzo est là.