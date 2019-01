Rachmaninov : Douze Romances, op. 21, par Alexandre Tharaud et Veronika Dzhioeva

Une célébration de l’âme russe au chant et au piano.

Les Douze Romances composées par Sergueï Rachmaninov (1873-1943) pour pianiste et soprano entre 1900 et 1902 furent un de ses succès de jeunesse. Composées de soixante-dix à quatre-vingts vignettes rassemblées en douze recueils établis de manière plus chronologique que thématique, celle-ci furent composées avant son exil forcé suite à la Révolution d’Octobre, comme la plupart de ses œuvres. Dans cette célébration de l’âme russe, Rachmaninov dévoile vraiment sa maîtrise de l’écriture vocale magnifiée ici par la prestation de Veronika Dzhioeva.