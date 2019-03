Esa-Pekka Salonen : "Dona nobis pacem" sous la direction de Sofi Jeannin

La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin interprète "Dona nobis pacem" (Donne-nous la paix) d'Esa-Pekka Salonen. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

Le chef et compositeur finlandais Esa-Pekka Salonen entreprend l'écriture de Dona Nobis Pacem en décembre 2010. L’œuvre est créée par la Maîtrise de Radio France un an plus tard, le 4 février 2011 au Théâtre du Châtelet, dans le cadre du festival Présences. Musique sacrée, elle « invite les enfants à demander pardon pour des fautes commises par les générations précédentes » (François-Gildas Tual). Elle s’ouvre sur un motif simple qui évolue, se complexifie, « promesse de jours meilleurs et d’harmonie pour toutes les voix réunies ».