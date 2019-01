Rachmaninov : Dix Préludes pour piano, op. 23, joués par Aleksandar Madzar

Parmi les deux recueils de préludes par Rachmaninov, celui-ci mérite une attention toute particulière.

Composés entre 1901 et 1903 par Sergueï Rachmaninov (1873-1943), ces dix préludes pour piano solo constituent l’un des deux recueils de préludes du compositeur russe, complété 7 ans plus tard avec les Treize Préludes, op. 32. De tonalités différentes, tous possèdent une certaine unité de style par l’usage de motifs inimitablement russes, le traitement des intervalles mélodiques et, surtout, cette richesse d’expression propre à Rachmaninov. Le cinquième de ces préludes a ici manifestement constitué la base des suivants

Prélude N° 8 en la majeur : Allegro vivace / Prélude N° 1 en la dièse mineur : Largo / Prélude N° 5 en sol mineur : Alla marcia / Prélude N° 6 en mi bémol majeur : Andante / Prélude N° 7 en ut mineur : Allegro