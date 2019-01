Rachmaninov : Danses symphoniques, op. 45 sous la direction de Vasily Petrenko

Cette dernière oeuvre écrite par le compositeur russe laisse entrevoir l'ampleur de sa production et de ses tendances musicales.

Les Danses symphoniques forment un poème symphonique de Sergueï Rachmaninov (1873-1943), composé en 1940 et constitué de trois pièces. Elles forment ensemble le dernier opus du compositeur russe, sa « dernière étincelle » comme il l’a lui même écrit. Elles sont en effet une sorte de testament qui mêle intimement thèmes originaux et souvenirs d’anciennes œuvres comme ses symphonies. Déconnectées des évolutions du langage musical qui traversent son époque par leur lyrisme, là où d’autres préfèrent les dissonances, elles forment une oeuvre grisante et touchante.