Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur joué par Alice Sara Ott

Alice Sara Ott interprète le Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur, op. 37, de Ludwig van Beethoven aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Enregistré le 27 janvier 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Le Concerto pour piano n°3 de Beethoven est créé à Vienne le 5 avril 1803, le même jour que l’oratorio Le Christ au mont des Oliviers et la Deuxième Symphonie. Ecrit en ut mineur, tonalité chère à son compositeur, il se découpe en trois mouvements. L’Allegro con brio s’ouvre sur une longue page orchestrale avec l’exposition des deux thèmes principaux, ensuite repris par le pianiste. Au cours du développement, un dialogue s’établit entre soliste et orchestre. Le mouvement s’achève par une cadence au piano, inspirée du premier thème.

Au cœur du Largo, les arpèges du piano soutiennent le chant entonné conjointement par la flûte et le basson, empreint de sérénité. Gérard Condé suggère une « transposition musicale de la scène du balcon de Roméo et Juliette ». Enfin, dans le Rondo, orchestre et soliste conversent avec vigueur.

« Il s’agit à coup sûr du premier "grand" concerto beethovénien […], marquant un progrès très sensible dans l’équilibre entre soliste et orchestre, enfin traités en véritables partenaires », remarque François-René Tranchefort.