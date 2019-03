Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°3 par Denis Matsuev

Denis Matsuev joue le Concerto pour piano n°3 de Serge Rachmaninov aux côtés de l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. Enregistré le 12 janvier 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Le Troisième Concerto pour piano et orchestre en ré mineur de Serge Rachmaninov est l'une des œuvres les plus périlleuses du répertoire. Malgré un thème d’apparence simple, elle exige une grande virtuosité de la part de ses interprètes. En l’exécutant lors de la première en 1909, Rachmaninov aurait renoncé à jouer un bis tant ses doigts étaient meurtris ! (Anne Foisy) Josef Hofmann, brillant pianiste et dédicataire de l’œuvre, ne interprétera jamais.

Dès le Premier Mouvement, l’Allegro non tanto, l’exigence technique est très élevée, comme le révèle sa redoutable cadence. Rachmaninov en a proposé deux versions. La première est celle que nous connaissons. Avec des cascades d’arpèges vertigineuses, sa difficulté est considérable. Mais elle n’est rien comparée à l’autre version, dont les accords sont encore plus massifs ! Si l’Intermezzo, lent et mélancolique, offre un moment de répit à l’interprète, l’Alla Breve lui impose un rythme très dense.

Le Concerto rencontre un immense succès auprès du public new-yorkais lors de sa création. Cependant, la critique n’est pas tendre et lui reproche son côté post-romantique.