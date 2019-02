Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur par Pierre-Laurent Aimard

Pierre-Laurent Aimard interprète le Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur, opus 19, de Ludwig van Beethoven aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Enregistré le 31 janvier 2018 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Beaucoup s’accordent à dire que le Concerto n°2 pour piano et orchestre en si bémol majeur de Beethoven est loin d’être le plus convaincant des cinq. Le compositeur l’admet lui-même et « ne [le] donne pas pour un de [ses] meilleurs ouvrages ». Rien de surprenant quand on sait que, en dépit de son numéro et d’une tentative avortée en 1788, il est son tout premier concerto. Beethoven n’a que 25 ans quand il en entreprend l’écriture en 1795. La création a lieu la même année, le 29 mars, à Vienne.

à lire aussi article Les 10 (petites) choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Beethoven

Le fait est qu'il peine à se démarquer de Mozart. Le musicologue François-René Tranchefort note cependant un intéressant contraste « entre la vivacité extérieure et un sentiment de contemplation intériorisée, interrogative ». L’œuvre suit le découpage traditionnel en trois mouvements et donne à entendre un Allegro con brio, un Adagio et un Rondo.