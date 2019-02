Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°1 en ut majeur op. 15 par Rudolf Buchbinder

Rudolf Buchbinder joue le Concerto pour piano et orchestre n°1 de Ludwig van Beethoven aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Enregistré le 31 janvier 2018 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

Beethoven compose son Concerto pour piano n°1 en ut majeur vers 1795-1796, en même temps que le Concerto n°2. S’il est publié en premier, il est cependant le deuxième à être achevé après des révisions en 1798. L’œuvre est finalement créée le 2 avril 1800 avec Beethoven lui-même en soliste et est dédiée à l’une de ses élèves, la princesse Odescalchi. Malgré un enrichissement de l’effectif instrumental et une évolution du jeu entre soliste et orchestre, l’influence de la musique de Mozart et de Haydn est encore manifeste.

L’introduction orchestrale de l’Allegro con brio dure pas moins de 105 mesures. Elle expose deux thèmes, ensuite repris au piano. Le soliste s’impose largement dans le deuxième mouvement, un Largo intime et délicat où il partage la ligne mélodique avec la clarinette. Éclatant, le Rondo final redonne la parole à l’orchestre qui converse avec le piano dans un dialogue plus équilibré.