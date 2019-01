Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n° 2, par Alexandre Tharaud, dirigé par Vasily Petrenko

Avec ce concerto, Rachmaninov sort de la dépression de la plus belle des manières.

Composé en 1900 par Sergueï Rachmaninov (1873-1943), le Concerto pour piano et orchestre compte parmi les œuvres les plus populaires du musicien russe. Constitué de trois mouvements (Moderato, Adagio sostenuto, Allegro scherzando), celui-ci a pourtant vu le jour dans des circonstances difficiles. Rachmaninov est alors ébranlé par l’échec de sa première symphonie survenu trois ans plus tôt. Depuis, il n’écrit presque plus rien et s’enfonce dans la dépression. C’est son psychologue Nicolaï Dahl, à qui il dédicace ce fameux concerto, qui le pousse à s’y remettre et rédiger ce joyau de lyrisme, à contre-courant de ses contemporains plus intéressés par les innovations musicales. Grand bien lui fasse puisqu’il lègue ainsi à la postérité une oeuvre puissante authentiquement russe.