Haydn : Concerto n°2 en Ré Majeur pour violoncelle et orchestre, op. 101 HOB VIIb:2 joué par Anne Gastinel

Un concerto attribué seulement tardivement à Haydn où la soliste française Anne Gastinel montre toute sa maîtrise du violoncelle en accord avec l'orchestre dirigé par Jonathan Cohen.

Le Second Concerto pour violoncelle en Ré majeur a été composé par Joseph Haydn (1732-1809) en 1783. Destiné à Anton Kraft, soliste à la cour du prince hongrois Esterházy, on a longtemps cru qu’il en était le compositeur jusqu’à ce que l’on découvre le manuscrit original en 1951 à Vienne. Composé de trois mouvements, le concerto commence par un Allegro moderato où surviennent sans cesse de surprenantes variations dans le développement des thèmes. Par contraste, le second mouvement, l’Adagio, est d’une parfaite sobriété et dévoile un véritable jeu de silences et modulations. Le mouvement final, l’Allegro en forme de rondo, associe un thème populaire, probablement une mélodie anglaise, à une écriture vivace et particulièrement élaborée. Le tout forme un ensemble à ne pas manquer, sublimé par le jeu d'Anne Gastinel.