Concert du Matthieu Marthouret Bounce Trio avec Serge Lazarevitch au Studio de l'Ermitage.

En plus du saxophone ténor de Toine Thys, du batteur Gautier Garrigue et de l’organiste Matthieu Marthouret, ce deuxième album du Bounce Trio est truffé de contributions du guitariste Serge Lazarevitch.

En studio, les douze titres de Contrast sont enregistrés en trois demi-journées. Leur travail s’étend des improvisations libres captées sur le vif (Charade, Smog et Rage), aux compositions originales (Bounce One) en passant par d’incontournables reprises comme Kind Folk ou encore Shine on You Crazy Diamond. La variété des morceaux interprétés démontre leur talent : la rythmique éthérée de Keepin’ it Quiet rappelle la bossa-nova, tandis que J.Z s’inspire des musiciens de la Nouvelle Orléans en mêlant binaire et ternaire. Définitivement ancré dans son temps, ce disque propose aussi un engagement plus solennel dans les deux pièces composées en hommage aux victimes des attentats de janvier et novembre 2015, It Should Have Been A Normal Day et Innocent Victims.