Gounod : Cinq-Mars, Entracte symphonique et Air de Cinq-Mars par Yosep Kang

Le ténor Yosep Kang chante l'Air de Cinq-Mars "A vous ma mère", extrait de l'acte IV de Cinq-Mars, de Charles Gounod, avec l'Orchestre national de France sous la direction de Jesko Sirvend qui interprète également l'entracte symphonique du même opéra.

Nommé à la direction de l’Opéra-Comique, Léon Carvalho qui avait présidé (au Théâtre-Lyrique) à la naissance des cinq ouvrages majeurs de Gounod, n’eut de cesse de lui commander une adaptation du roman d’Alfred de Vigny ; la direction reçut 10 000 demandes pour la première, le 5 avril 1877, tant était grande l’attente du public. Traitant un sujet de Grand Opéra sans sacrifier à ses poncifs Gounod a composé une œuvre intime, élégante et forte. Dans la prison où il attend d’être exécuté pour avoir conspiré contre Richelieu, le marquis de Cinq-Mars vient de revivre en rêve (c’est l’objet du prélude orchestral) ses amours avec Marie de Gonzague qui a trahi leur cause en acceptant un mariage politique. Il évoque alors l’image de la femme aimée dont le spectateur sait qu’elle a feint de consentir pour sauver Cinq-Mars. D’où l’ambiguïté voulue de cet air d’une sensibilité toute belliniste, plus empli de tendresse que d’une rancœur sans objet.