Fauré : "Cantique de Jean Racine" sous la direction de Sofi Jeannin

La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin interprète le "Cantique de Jean Racine" de Gabriel Fauré, avec Vincent Warnier à l'orgue. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

Gabriel Fauré est à peine âgé de vingt ans quand il compose son Cantique de Jean Racine en 1865. Il est alors étudiant à l’école de musique de Niedermeyer à Paris, où il suit notamment les cours de Camille Saint-Saëns. Écrite pour chœur à quatre voix mixtes et orgue, l’œuvre est dédiée à César Franck.

Elle vaut à Fauré un Premier Prix et connaît un tel succès qu’elle est ensuite transcrite pour quintette et harmonium (1866) et pour orchestre (1906). Elle s’appuie sur un texte tiré du bréviaire romain et traduit par Racine. « Fauré fait preuve d’une grande science de la forme et de l’écriture (…). On y devine l’héritage des grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles », note François-Gildas Tual.