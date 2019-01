J-S. Bach : Cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden, par l'ensemble Vox Luminis

Le combat mystique du Christ contre la mort mis en musique par le jeune Bach.

La cantate Christ Lag in Todesbanden (BWV 4) fut composée en 1707 par le jeune Jean Sébastien Bach (1685-1750) alors âgé de 22 ans dans le but d’obtenir le poste d’organiste à Mülhausen : c’est l’une de ses premières cantates sacrées et il y attachera une importance particulière toute sa vie. Tout au long des sept strophes, Bach donne à entendre le combat physique et mystique du Christ contre la mort, tout en dévoilant des trésors d’ingéniosité pour tenir les contraintes formelles qu’il s’est lui-même imposées. À la fois profonde et technique, cette cantate de Bach est vraiment exceptionnelle.