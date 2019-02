Berlioz : Les Troyens - "Mort de Didon" par Lucile Richardot et Tanguy de Williencourt

La mezzo-soprano Lucile Richardot et le pianiste Tanguy de Williencourt interprètent la "Mort de Didon" tirée des Troyens de Hector Berlioz. Enregistré le 7 juillet 2018 au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence.

Chef-d'oeuvre de Berlioz, l'opéra Les Troyens est créé à Paris en 1863. D'après le critique Piotr Kaminski, le compositeur est fasciné par l'Enéide depuis l'adolescence. Le projet qu'il entreprend en 1851 est colossal. Il en parle comme d'une "grande machine dramatique". Constituée de cinq actes découpés en neuf tableaux, l'oeuvre dure environ quatre heures.

Et sa création ne fut pas de tout repos ! Lors de la première représentation en 1863, l'opéra souffre de nombreuses coupures et suppressions, dont les deux premiers actes. Berlioz ne l'entendra jamais joué en entier puisqu'il s'éteint en 1863 et qu'il faut attendre 1890 pour le voir jouer en intégralité.

Mais là encore, l'oeuvre est donnée en deux soirées. Ce n'est que dans les années 1920 le public la découvre pour la première fois interprétée du début à la fin en une seule soirée.