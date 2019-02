Berlioz : Ouverture de "Béatrice et Bénédict" sous la direction de Mikko Franck

L'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck interprète l'Ouverture de Béatrice et Bénédict. Enregistré le 27 janvier 2018 à l'Auditorium de Radio France (Paris).

Le livret de Béatrice et Bénédict s’inspire de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Teintée d’humour, l’œuvre nous conte une histoire d’amour où joie et indifférence feinte alternent sans cesse. Berlioz définit son opéra-comique comme un « caprice écrit avec la pointe d’une aiguille ». Il est créé le 9 août 1862 au Théâtre du Casino de Bade, sous la direction de son compositeur. Après Béatrice et Bénédict, Berlioz n’écrira plus pour la musique lyrique. Il meurt en 1869, triste, malade et épuisé.

Son ouverture reprend les thèmes principaux de l’œuvre. Elle commence par un Allegretto scherzando pétillant et joyeux. S'en suit un Andante un poco sostenuto qui laisse résonner le thème de Béatrice. L'Allegro fait quant à lui dialoguer les deux motifs qui se répondent comme dans un jeu.