Widmann : Babylon-Suite, par l'Orchestre de Paris sous la direction de Harding

La version symphonique d’un opéra qui célèbre l’amour entre deux mondes que tout sépare.

Babylon-Suite est la version symphonique, créée en 2014, d’un opéra de Jörg Widmann initialement composé en 2012 sur un livret du philosophe allemand Peter Sloterdijk. Il raconte un amour impossible, celui d’un Juif exilé et sacrifié pour calmer les dieux alors qu’il aime une Babylonienne, prêtresse du temple de l’amour libre. Descendue aux Enfers, elle fait finalement triompher l’amour et sa religion. Dans cette version, les instrumentistes de l’orchestre deviennent les protagonistes de l’action. Comme dans l’antique cité mésopotamienne, les langages musicaux se superposent : le lyrisme exalté côtoie l’obscurité et le grotesque se mélange au religieux. Cette alchimie est toute l'essence de cette pièce à vite découvrir