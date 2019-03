Ligeti : Atmosphères

Alan Gilbert dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans Atmosphères de György Ligeti. Extrait du concert donné le 16 mars 2019 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio.

En 1961, György Ligeti compose Atmosphères, un an après avoir publié Apparitions, oeuvre avec laquelle il se fait connaître sur le plan international. Cette nouvelle composition pour grand orchestre, d'une exécution d'environ 9 minutes, est une consécration pour le compositeur hongrois, qui devient une des figures musicales majeures de la seconde moitié du XXe siècle. Influencé par l'essor de la musique électronique, il en retient non pas la dimension technique mais le procédé de superposition de couches musicales.

On pourrait en effet décrire Atmosphères comme une masse sonore qui évolue lentement. Telle un gros nuage, qui paraît statique et uniforme alors qu'il est constitué en réalité de multiples particules qui évoluent, se retirent, se recomposent. On observe le même phénomène sur la partition: une masse d'instruments compacte, mais des couches se rajoutent de manière continue et se retirent, très discrètement. Alors que traditionnellement, la musique occidentale repose sur des variations harmoniques et rythmiques, Atmosphères se concentre sur la variation de timbres, avec la notion même de temps évacuée.

Atmosphères a été utilisée dans le film 2001 : l'Odyssée de l'Espace, mais dans une position peu habituelle : avant que le film ne commence, pendant que les spectateurs s'installent à leur place. Une manière de les plonger dans l' "atmosphère" du film, qui lui aussi, évolue très lentement, et utilise d'autres musiques de Ligeti, son Requiem en particulier.