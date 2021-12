Antonín Dvorák (arr. Fritz Kreisler) : Songs my mother taught me

Durée : 2 minutes

La violoniste Mathilda Balakian et la pianiste Christelle Abinasr interprètent "Songs my mother taught me" de Antonín Dvorák, dans un arrangement de Fritz Kreisler. Une émission présentée par Clément Rochefort en direct du Conservatoire de Marseille le 13 novembre 2021.