Improvisation du Quartet The Sommes Ensemble

Durée : 33 minutes

Improvisation du Quartet The Sommes Ensemble. Avec Will Guthrie (batterie), Julien Desprez (guitare), Pierre-Antoine Badaroux (saxophone) et Maxime Petit (basse). Concert enregistré dans le cadre de l'émission "A l'improviste" le 10 octobre 2016 au studio 106 de la Maison de la Radio.