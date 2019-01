Franck Bedrossian : A chamber to be haunted pour deux violons, par Hae Sun Kang et Aya Kono

Une pièce pour deux violons, composée sur commande du Festival Messiaen, avec le soutien de la fondation Francis et Mica Salabert et de Mme Hae-Sun Kang.

A Chamber to be haunted s’apparente à un travail sur l’articulation des textures sonores pour instruments à cordes. Avec cette volonté de maintenir et développer la dimension polyphonique du discours musical, Franck Bedrossian affine son langage ; sa première série de pièces privilégiait les sons saturés. Elève de Gérard Grisey au Conservatoire de Paris, collègue de Tristan Murail à l’IRCAM, l’enseignant à Berkeley (Californie) écrit cette partition sur commande, à l’intention des violonistes Hae-Sun Kang et Aya Kono. En juillet 2017, les deux musiciennes donnent la première création mondiale, lors de la vingtième édition du Festival Messiaen au pays de la Meije.