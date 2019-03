Britten : "There is no Rose", extrait de "A Ceremony of Carols" sous la direction de Sofi Jeannin

Sofi Jeannin dirige la Maîtrise de Radio France dans "There is no Rose" (Il n'est pas de rose), extrait de "A Ceremony of Carols" de Benjamin Britten, avec la harpiste Iris Torossian. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

C’est sur le bateau qui le ramène en Angleterre après un exil de trois ans aux Etats-Unis que Britten entreprend la composition d’A Ceremony of Carols en 1942. Découpée en douze parties dont une purement instrumentale, l’œuvre est écrite pour chœur d’enfants et harpe. La majorité des textes sont tirés du recueil The English Galaxy of Shorter Poems et sont écrits en « middle english », c’est-à-dire en anglais du Moyen-Âge, même si l’ensemble s’ouvre et se clôt en latin.

A son arrivée en Angleterre, Britten reprend A Ceremony of Carols et l’étoffe. Il y ajoute Procession et Récession, morceaux introductif et conclusif. D’autres modifications et additions suivent jusqu’en 1943, date à laquelle est publiée l’œuvre. La Maîtrise de Radio France en interprète la troisième mélodie, There is no Rose, un Allegretto empreint de douceur porté sur la naissance de l'enfant Jésus.

