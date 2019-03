Strauss : Vier letzte Lieder sous la direction d'Emmanuel Krivine - avec Ann Petersen

Ann Petersen chante les Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieders) de Richard Strauss avec l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. Enregistré le 7 septembre 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Paris).

A travers ses Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieder) Richard Strauss offre un ultime hommage au chant et à la voix féminine. Voix féminine qui a occupé une place de premier rang dans sa vie. Rappelons que le compositeur a partagé de très longues années avec la soprano Pauline de Ahna et écrit certains des plus grands rôles de femme du répertoire lyrique, à commencer par ses spectaculaires Salomé et Elektra.

Les quatre lieder suivent un « parcours mélancolique allant du printemps au crépuscule », pour reprendre la formule de Christian Wasselin. Les trois premiers sont composés sur des poèmes de Hermann Hesse, tandis que le dernier, pourtant écrit avant les autres, met en musique un poème de Josef von Eichendorff. L’ensemble est créé le 22 mai 1950 à Londres, un an après la mort de leur auteur.