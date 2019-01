Zender : 33 Variations sur 33 Variations, sous la direction de Heisser

En partant des Variations Diabelli de Beethoven, Zender interroge la notion même de composition.

Composées en 2011, les 33 Variations sur 33 Variations sont une oeuvre du compositeur allemand Hans Zender (né en 1936) qui forme comme une transfiguration des Trente-trois Variations sur un thème de Diabelli, initialement composées par Beethoven.

À l’époque, le génie allemand reçoit un air de valse auquel il répond par un monumental cycle pour piano qui décompose et déconstruit l’air initial de cet éditeur nommé Diabelli qui en est l’auteur. Zender va plus loin encore en mettant en oeuvre ici son concept d’interprétation composée. Ce travail, parfois plus proche de la décomposition, reprend la structure essentielle de l’oeuvre pour proposer une recomposition au croisement des styles et des époques. Preuve en est le changement d’orchestration : le piano solo se voit agrémenté d’un orchestre où l’on retrouve même une harpe et un accordéon. L’orchestration, appuyée notamment par une batterie de percussions, apparaît comme toujours changeante, à la manière d’un aller et retour incessant depuis l’original, comme un mouvement de zoom, ce qui produit des effets de surprise parfois comiques.

Fruit des réflexions du compositeur iconoclaste, ce travail sur la structure et sur les sonorités finit par interroger notre propre regard sur le patrimoine musical.