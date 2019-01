Debussy : Nuages, joué par Marie Vermeulin et Vanessa Wagner

La première des trois nocturnes (Nuages, Fêtes et Sirènes), composée à la fin du XIXe siècle. Debussy dédie son œuvre au librettiste Georges Hartmann.

Un des chefs d’œuvre français de l’impressionnisme musical. Par l’intermédiaire du poète Stéphane Mallarmé, Claude-Achille Debussy rencontre le peintre américain James Whistler ; sa toile « Nocturne en bleu et or » inspire le compositeur français. Sur la partition de Nuages, Debussy écrit : « c’est l’aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages finissant dans une agonie de gris, doucement teintée de blanc ». Une façon poétique d’exprimer musicalement le mouvement des nuages.