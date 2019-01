Chopin : Douze Etudes opus 10, par Aaron Pilsan

Douze études pour piano, publiées dans un cahier en 1833. Frédéric Chopin les dédie à son ami Franz Lizst.

Le virtuose franco-polonais rêvait d’écrire un ouvrage pianistique semblable aux Vingt-quatre caprices de Paganini pour violon. Entre Vienne et Paris, il compose ses Douze Etudes opus 10. S’il les qualifie d’abord d’Exercices, ces pièces n’ont pas de prétention pédagogique et ne recherchent pas la virtuosité à tout prix. Les douze œuvres respectivement en ut majeur, en la mineur, en mi majeur, en ut dièse mineur, en sol bémol majeur, en mi bémol mineur, en ut majeur, en fa majeur, en fa mineur, en la bémol majeur, en mi bémol majeur et en ut mineur (dite "Révolutionnaire") sont des études au sens littéral.