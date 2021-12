Sous la direction de George Benjamin, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue l'Apprenti sorcier de Dukas, Ma mère l'Oye de Ravel, Marsyas de Rihm, et la création du concerto pour orchestre de George Benjamin.

Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Wolfgang Rihm et George Benjamin ont été les héros du festival Présences, successivement en 2019 et en 2020. Mais leur musique poursuit son cours. C'est ainsi qu'on entendra Marsyas du premier, une rhapsodie pour trompette, percussion et orchestre dont la version définitive fut créée en 2000, et une nouvelle ouvre orchestrale du second écrite pour le Mahler Chamber Orchestra, donnée ici en création française. Pour encadrer ces deux pages, on retrouvera deux grandes ouvres écrites au tournant du XIXe et du XXe siècle et qui mettent à contribution tous les chatoiements de l'orchestre : L'Apprenti sorcier, l'un des poèmes symphoniques les plus brillants qui soient, et Ma Mère l'Oye, qui sera donné ici dans sa version intégrale, moins souvent interprétée que la suite symphonique.

Programme

PAUL DUKAS

L'Apprenti sorcier

WOLFGANG RIHM

Marsyas pour trompette, percussion et orchestre (création française)

GEORGE BENJAMIN

Concerto for Orchestra (commande du Mahler Chamber Orchestra avec le concours de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique et BBC Radio 3 - création française)

MAURICE RAVEL

Ma mère l’Oye (ballet intégral)

DAVID GUERRIER trompette

ADÉLAÏDE FERRIÈRE percussion

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

GEORGE BENJAMIN direction