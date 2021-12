Concert donné le 25 octobre 2020 à 15h30 au Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Royaumont dans le cadre du Festival de Royaumont, par l'ensemble vocal "les Métaboles" et son chef Léo Warynski

Réfectoire des Moines,Abbaye de Royaumont

"Ici, tout n'est que spiritualité, sens de l'espace et affinités. À travers les siècles, l'ensemble que dirige Léo Warynski exhume des parentés, souligne des airs de famille, dans une longue lignée de compositeurs touchés par la grâce. Rameau, dont on sous-estime trop souvent la pratique religieuse, offre une adresse aux cieux, un motet à cinq voix rarement donné parce que savamment dissimulé dans son Traité d'harmonie. Marc-Antoine Charpentier - qui a pu observer lors d'un voyage en Italie ce qu'à Venise on appelait le « cori spezzati » : le dialogue d'ensembles vocaux installés de part et d'autre d'une église - livre un somptueux Salve Regina à trois chours. Mais la pièce maîtresse de ce nouveau programme est signée Orazio Benevolo, un musicien méconnu, maître de chapelle au Vatican de 1646 à 1672. Grâce au chef et musicologue Louis Castelain, qui en a patiemment recopié la partition dans une bibliothèque romaine, Les Métaboles chantent pour la première fois depuis le XVIIe siècle cette Messe à quatre chours du compositeur italien. Un inédit, en quelque sorte, qui voisine avec celui qu'a écrit la très jeune compositrice lituanienne Juta Pranulyte. Par-delà les époques, par-delà les styles, des musiciens se parlent." Source : Site du Festival

