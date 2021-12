voir le concert

Avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes , les chanteurs et chanteuses Leovanie Raud, Marion Tassou, Richard Delestre, Bart Aerts, le pianiste et chanteur Matthieu Michard et Christophe Mirambeau, auteur et metteur en scène.

Carreau du Temple, Paris

Toutes les œuvres